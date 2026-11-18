Una trabajadora municipal de limpieza falleció tras ser atropellada por un vehículo mientras cumplía con sus labores diarias en el sector de Andahuasi, en el distrito de Sayán, provincia de Huaura.

Dicho accidente quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Algunos compañeros de trabajo y familiares, se reunieron para protestar con pancartas para exigir una sanción drástica y justicia para la víctima.

El conductor presuntamente responsable del atropello terminó detenido en la comisaría de Sayán mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Sin embargo, los familiares manifestaron su temor ante una posible liberación una vez cumplido el plazo de las 48 horas de detención preliminar.

Cuestionan diligencias fiscales y policiales

Durante la protesta, la hermana de la víctima denunció la inasistencia de la representante del Ministerio Público durante la inspección. Según indicó, la fiscal a cargo del caso no se habría presentado en el lugar de las diligencias iniciales, lo que incrementó la desconfianza sobre el curso de las investigaciones preliminares.

Asimismo, los familiares señalaron que el chofer investigado fue trasladado sin el uso de grilletes durante el reconocimiento del vehículo, situación que contravendría los protocolos establecidos. Por ello, exigieron a las autoridades competentes celeridad, transparencia y prisión preventiva para esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades penales.