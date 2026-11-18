La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional desarticuló una banda criminal dedicada al robo en carreteras en las zonas de Huamanga, Huanta y en los accesos al Vraem, en la región Ayacucho.

Estos sujetos operaban haciéndose pasar por agentes policiales para interceptar a organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas que utilizaban las vías terrestres para transportar mercancía ilícita.

Gracias a las labores de seguimiento y vigilancia, los agentes identificaron y ubicaron a uno de los presuntos autores, conocido como alias "Manjar", quien residía en la ciudad de Huamanga. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó amedrentar a los efectivos con un arma de fuego en la mano, aunque luego permitió el ingreso voluntario de las autoridades a su vivienda.

Incautan armamento y detención

Durante el registro domiciliario en la vivienda de alias "Manjar", la policía incautó dos pistolas, una réplica de arma de fuego, más de 200 municiones de diverso calibre y placas falsas utilizadas para suplantar a la autoridad.

En el lugar también fue detenido alias "Charapa", un exmiembro de la institución policial que había sido dado de baja por medida disciplinaria tras haber sido intervenido anteriormente por tenencia ilegal de armas y presuntamente vinculado a esta red criminal.