El descenso del nivel del lago Titicaca continúa evidenciando sus efectos en las actividades de transporte turístico de la ciudad de Puno. En el puerto Banchero Rossi, uno de los puntos de embarque hacia las islas de los Uros, Taquile y Amantaní, el retiro del agua ha dejado al descubierto extensas zonas de lodo y terreno seco que anteriormente permanecían cubiertas por el lago.

Esta situación ha obligado a los trabajadores dedicados al transporte acuático a modificar sus espacios de embarque para continuar con sus actividades, improvisando embarcaderos con estructuras de madera.

El retroceso también ha generado preocupación entre los propietarios de estas unidades, debido a que algunas embarcaciones permanecen estacionadas por temor a sufrir daños al intentar desplazarse por sectores donde el nivel del agua ha disminuido considerablemente.

EMBARCADEROS IMPROVISADOS

El agua anteriormente alcanzaba las zonas próximas a las rocas y las defensas ribereñas, donde se realizaban las labores de embarque. Sin embargo, la disminución progresiva del nivel del lago ha dejado estas áreas expuestas, obligando a los trabajadores a instalar plataformas de madera para acercarse a sectores con mayor profundidad.

Los propios lancheros han acondicionado tres estructuras improvisadas y ampliado sus espacios de acceso hacia el interior del lago. Además, algunas balsas que anteriormente eran utilizadas para las actividades de transporte permanecen abandonadas en la orilla.

RECUPERAR NIVEL DEL LAGO

Por otro lado, existe expectativa por la llegada de las lluvias y la recuperación del caudal de los ríos que alimentan el lago Titicaca, factores importantes para mejorar sus condiciones hídricas.