Dos personas fueron detenidas el día de ayer en la región de La Libertad por ser sorprendidas realizando cortes a un tiburón ballena. Los sujetos han sido identificados como Joel Mardoqueo Chávez Pachari (36) y Jimmy Daniel Marroquín Granja (45).

Fueron detenidos en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, por haber arrastrado al animal y atacarlo cuando estaba aún con vida, además, se trata de un especímen que está legalmente protegido.

ESPECIE PROTEGIDA

Estas personas fueron llevadas a la comisaría de Salaverry, posteriormente serán conducidos a la dependencia de la Policía Ecológica. Ambos son investigados por el presunto delito de extracción ilegal de especies acuáticas prohibidas.

Aún se desconoce la razón por la que cortaron al tiburón ballena, si lo hicieron por consumo o venta, sin embargo, esta situación generó indignación en la población porque el tiburón no es una carne que pueda ser consumida o vendida al mercado, además es una especie en extinción y está prohibido su consumo.