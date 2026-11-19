Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú, el cual ha sido calificado como extraordinario por diversos especialistas, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informaron que el mar peruano tendrá una variación en los siguientes días, por lo que pidieron seguir las recomendaciones emitidas.

En entrevista con Buenos Días Perú, el contralmirante Jorge Vizcarra anunció que durante los siguientes días el litoral peruano tendrá episodios de oleajes anómalos, los cuales tendrán un impacto significativo en las regiones ubicadas en la costa del territorio nacional.

“A partir de hoy comenzará un oleaje de moderada intensidad y se va a intensificar hoy en la noche a fuerte intensidad, inicialmente en la zona norte del país, y progresivamente se incrementará en el litoral centro. En el litoral sur no se va a llegar a fuerte intensidad (…) En estos momentos, el oleaje proviene del norte”, comentó.

OLAS DEL MAR SUFRIRÁN VARIACIONES

De acuerdo a lo pronosticado desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, diversas playas del litoral peruano tendrán un impacto por los oleajes anómalos, por lo que las olas del mar tendrán variaciones.

“Si anteriormente teníamos una ola de 50 centímetros, ahora vamos a llegar a tener olas de un metro y medio. Eso hay que tener presente. Las olas tienen diferentes alturas de acuerdo a las profundidades que tienen las playas. (…) Las playas ubicadas en las zonas de Bayóvar y Tumbes serán las más afectadas”, declaró.

Finalmente, el contralmirante Jorge Vizcarra anunció que los puertos localizados en el norte del Perú deberán paralizar sus operaciones. “Actualmente tenemos 20 puertos cerrados, los cuales se ubican en el norte. Con el paso del día, continuarán cerrándose”.