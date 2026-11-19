Una intensa jornada de lluvias y granizada provocó diversas afectaciones en la ciudad de Huaraz, región Áncash. Las precipitaciones, que comenzaron aproximadamente a las 3:00 p. m. y se prolongaron hasta después de las 6:00 p. m.

Esta situación ocasionó inundaciones en diferentes sectores y perjudicaron principalmente a viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Asimismo, una de las zonas mas afectadas ha sido el distrito de Independencia, específicamente en la intersección de las avenidas Centenario, Fraternidad Internacional Oeste e Independencia.

Las consecuencias de la emergencia también alcanzaron establecimientos de salud y una conocida universidad privada de la ciudad, aunque los daños en estas instalaciones no habrían sido de consideración.

GRANIZADA OCASIONÓ DAÑOS EN VIVIENDAS

Asimismo, las precipitaciones estuvieron acompañadas de una fuerte granizada que ocasionó estragos en diferentes sectores de la ciudad. Las viviendas ubicadas en zonas vulnerables fueron las más perjudicadas, mientras que algunos establecimientos también registraron afectaciones durante la emergencia climática.

También se registró dificultades para evacuar el agua en la infraestructura urbana, ya que el diseño de las calles y las deficiencias en el sistema de drenaje, alcantarillado y otras obras pluviales agravan las consecuencias de las precipitaciones durante la temporada de lluvias.

DIFICULTADES PARA EL TRÁNSITO

Por otro lado, también se advirtió que algunos conductores circulan a velocidad por las calles, provocando que el agua acumulada salpique a las personas que transitan por la zona y empeore las dificultades que ya enfrentan.