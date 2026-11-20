El siniestro comenzó el jueves 18 de noviembre y movilizó a policías, bomberos, personal de serenazgo, integrantes del Ejército y comuneros, quienes intentan detener el avance de las llamas.

Una de las emergencias que la región Cusco había enfrentado eran los incendios forestales, que durante tres semanas habían cesado a raíz de las lluvias registradas en las últimas semanas.

Lamentablemente, esta situación volvió a presentarse en la zona de Abra Corao, donde se registró un violento incendio forestal que inició el último jueves 18 y alertó a las autoridades, quienes se pusieron a trabajar para lograr su pronta extinción.

SE INTENTA CONTROLAR EL INCENDIO

Asimismo, esta emergencia movilizó a distintas autoridades, como agentes de la Policía, bomberos, personal de serenazgo, integrantes del Ejército y comuneros, quienes intentan controlar este incendio sin éxito alguno.

Además, la magnitud del siniestro se torna peligrosa, ya que las llamas continúan avanzando rápidamente sin poder ser controladas, lo que genera temor ante la posibilidad de que alcancen otras localidades.