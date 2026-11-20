Los casos de dengue están incrementando en la región Lambayeque. Según información local, de los 38 distritos de la región, en 36 se registran casos de dengue en personas de diferentes edades, en total son 18 mil casos que se han reportado con 41 fallecimientos y hay 6 personas en las que se investiga si su deceso fue por esta enfermedad.

Una madre de familia de un paciente de 12 años de edad, quien se encuentra internado en el Hospital Docente Las Mercedes, por un caso de dengue. Explicó que desde que ingresó al nosocomio, el menor muestra mejoría y esperan que evolucione positivamente.

REALIZAN VACUNACIÓN CONTRA DENGUE

Añadió que ella también se enfermó con dengue y pudo superarla, además, dijo que en la zona donde vive no se realizó campaña de fumigación, pero sí se está realizando la vacunación gratuita contra esta enfermedad.

Por otro lado, comentó que otros vecinos también estarían con la enfermedad pues han tenido síntomas. Cabe destacar que la madre de familia está domiciliada en la avenida Leguía en Chiclayo, una zona que suele tener alta contaminación por la gran cantidad de basura, además, en varios puntos de la ciudad se realizan obras en donde se reportan colapsos de desagües lo que podría incrementar aún más la proliferación del dengue.