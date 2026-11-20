La situación en Tumbes es cada vez más precaria ante las inclemencias del Fenómeno El Niño y la falta de acciones de las autoridades para prevenir sus efectos. La quebrada La Choza se activó, uno de los caseríos más alejados del distrito de Casitas en Tumbes, provocando que la población quede casi incomunicada.

Ante esta situación, la población se ve obligada a cruzar la quebrada a pie, pese al grave riesgo, para abastecerse de alimentos, acudir a los centros educativos o a los centros de salud, entre otros.

REPARTEN VÍVERES A FAMILIAS AFECTADAS

La Municipalidad distrital de Casitas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) llegaron hasta la zona para entregar víveres y ayuda humanitaria para familias afectadas por las intensas lluvias.

El alcalde de Casitas, Daniel Álex Fernández Alemán, dijo que la situación está complicada por la activación de la quebrada y añadió que hasta la fecha no se tiene la presencia de la autoridad regional, además, que esta situación tiene a varias familias incomunicadas: “Son alrededor de nueve caseríos aislados”.

Una pobladora comentó que deben arriesgar sus vidas por esta situación: “Cuando se activa la quebrada el pueblo de la Choza se queda incomunicado”, manifestó y destacó que no hay presencia de los militares pese a la emergencia.