La Policía Nacional realizó un operativo para detener la banda criminal “Los Trinitarios de Santa Rosa” dedicada al sicariato, extorsión, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de drogas, entre otros, y tenía entre sus miembros a dos agentes de la policía.

Los “Trinitarios de Santa Rosa” iniciaron sus operaciones delictivas el 2020, principalmente en Santa Rosa, Puente Piedra y Ancón. A esta organización se le atribuye diez homicidios entre 2023 y 2025, además de extorsión a transportistas y empresarios.

DOS EFECTIVOS POLICIALES ENTRE LOS DETENIDOS

Entre lo que más ha llamado la atención durante el operativo está la detención de dos efectivos policiales de la Depincri de Puente Piedra, quienes se encargaban de brindar seguridad a la organización, alertaban sobre los operativos policiales y participaban en la comercialización de droga a cambio de dinero.

También se investiga a uno de los presuntos cabecillas que tenía una condena de ocho años y usaba un grillete electrónico, pero según el fiscal Chávez Cotrina, se movilizaba libremente por Lima sin que existiera información clara sobre el funcionamiento del dispositivo.

12 DETENIDOS DURANTE EL OPERATIVO

Otro dato relevante es la detención de Fernando Morales Chinchay, alias “viejo Morales”, que es el alcalde electo de Huaylillas, en la provincia de Pataz, quien es investigado por los presuntos vínculos con la organización.

Hasta el momento se reportan 12 detenidos, el allanamiento en distintas regiones y 5 intervenciones en celdas de los penales de Lurigancho y Cañete. También se incautaron varias armas y municiones; en tanto, las intervenciones se realizaron en Puente Piedra, Breña, Huacho, Ica, Chiclayo, Trujillo y Pataz.