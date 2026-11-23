Un fuerte oleaje provocó que el agua avanzara hasta las áreas comerciales y recreativas del bulevar de Paracas, en la región de Ica, afectando bienes utilizados por comerciantes y operadores turísticos que desarrollan sus actividades en el lugar.

El incidente ocurrió cuando las olas alcanzaron espacios destinados a la atención de visitantes. Ante el riesgo de que sus pertenencias fueran arrastradas, los trabajadores de la zona tuvieron que retirar rápidamente sombrillas, sillas y otros muebles para evitar mayores pérdidas materiales.

SUSPENDEN PASEOS TURÍSTICOS

La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la colocación de bandera roja y la paralización de las actividades marítimas como medida de prevención ante la intensidad del oleaje. La restricción comprende los recorridos turísticos hacia las islas Ballestas e Islas Blancas.

La medida ha generado preocupación entre quienes dependen económicamente del turismo marítimo en Paracas, debido a que la suspensión de los servicios afecta el desarrollo habitual de sus actividades.