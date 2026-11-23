Intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento se registraron desde la tarde de ayer hasta la madrugada de hoy en distintos puntos de la región Piura, provocando inundaciones en zonas como Tambogrande, Chulucanas, Sullana y la sierra piurana.

En Tambogrande, donde el Senamhi reportó un acumulado de 134 milímetros de lluvia, con el 88 % concentrado en solo tres horas, cayeron rayos en colegios, mientras que en Paita postas y centros de salud quedaron inundados.

Asimismo, las precipitaciones activaron quebradas como Higuerón y otras en Tambogrande, Chulucanas y Morropón, lo que ocasionó accidentes en los que vehículos con personas a bordo fueron arrastrados por el agua y dejó varias localidades aisladas. En la ciudad de Piura, en sectores como la avenida Santisteban, el agua cubrió las vías sin generar estragos mayores, aunque las lluvias en la cuenca provocaron un aumento considerable del caudal del río Piura.

Pedido de apoyo y labores de desagüe y salud

En las zonas más afectadas, como Tambogrande y Chulucanas, se solicita la intervención del Ejército Peruano y el despliegue de ayuda para atender a la población y las localidades que quedaron incomunicadas tras la activación de las quebradas.

Mientras tanto, en la ciudad de Piura se utilizan motobombas para retirar el agua en algunos sectores anegados, y la Dirección Regional de Salud realiza jornadas de vacunación contra el dengue y acciones de fumigación, aunque se tiene previsto que las lluvias continuarán presentándose en los siguientes días.