Más de mil aves muertas se han registrado a lo largo de la orilla y el litoral de Pisco, con especial incidencia en el distrito de San Andrés, en un escenario vinculado al impacto del fenómeno El Niño costero sobre la fauna marina.

Las aves perecen a diario en esta zona debido a la falta de alimento, una situación que también afecta a otros animales como los lobos marinos, quienes enfrentan dificultades para hallar comida en el mar.

Recojo y entierro ante riesgo sanitario

La presencia de más de mil aves muertas en el litoral genera preocupación entre la población local debido a la posibilidad de que se formen focos infecciosos en las playas y a la exposición de los restos frente a quienes acuden a la orilla.

Para atender el problema, la Municipalidad de San Andrés, el Sernanp, Serfor y el Senasa desarrollan acciones conjuntas para retirar las aves y proceder a enterrarlas cavando un hueco y cubriéndolas, evitando así que queden expuestas en el litoral.