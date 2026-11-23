Desde el último sábado 21 se inició un incendio forestal en las faldas del volcán Chachani, en la ciudad de Arequipa, el cual continúa activo hoy, lunes 23 de noviembre, y que ya arrasó 250 hectáreas de pastos naturales.

FUEGO SE EXTIENDE A PARTE ALTA DEL VOLCÁN

Según las imágenes, el fuego deja una densa humareda en las faldas del volcán. Defensa Civil y personal de la Municipalidad de Cayma aseguran que ya se está controlando el incendio en más del 80 %, pero una parte se extiende hacia la parte alta del macizo.

Ante esta situación, las autoridades locales solicitan apoyo al Gobierno Nacional para que llegue el Ejército y se envíen helicópteros, ya que el siniestro está en una zona de difícil acceso para brigadistas de Defensa Civil.

Cabe destacar que las autoridades encontraron ollas, botellas y platos en la zona cercana al incendio forestal, lo que hace presumir que el siniestro habría empezado por acción humana.