Áreas de emergencia se encuentran saturadas por casos de fiebre y náuseas, mientras los comercios reportan el desabastecimiento de ventiladores por la alta demanda.

El calor extremo en Pucallpa con temperaturas de hasta 40 °C y sensación térmica de 43 °C, afecta a los vecinos y satura las áreas de emergencia de los hospitales, donde ingresan pacientes con fiebre y náuseas por golpe de calor.

Ante las condiciones en la vía pública y la ausencia de lluvias, las autoridades solicitan que quienes deban trabajar en las calles lo hagan en horario nocturno, mientras en los comercios y centros comerciales se reporta el desabastecimiento de ventiladores por la alta demanda.

Impacto del fenómeno El Niño

Esta situación está relacionada con el fenómeno El Niño, que mantiene la falta de precipitaciones prolongada en la zona, seca las plantas y favorece la ocurrencia de incendios forestales en varias zonas.

Cabe resaltar, que estos efectos alcanzan a la Amazonía peruana, donde se advierte un perjuicio sobre la vegetación y los ecosistemas locales ante la persistencia de las altas temperaturas y la sequía.