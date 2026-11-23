El dengue sigue cobrando más víctimas en el norte del país. En el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash, se reportó el fallecimiento de una mujer gestante de 32 semanas de embarazo que fue trasladada hace 15 días, aproximadamente, de emergencia por la situación crítica en la que se encontraba por el dengue hemorrágico.

Según información del hospital, la mujer falleció durante la madrugada y la directora del nosocomio indicó que se trataba de uno de los casos más graves del hospital.

Con la gestante fallecida, ya suman ocho decesos en la región de Áncash por dengue. Según información local, el principal problema sería la automedicación, pues muchas veces cuando los pacientes bajan la fiebre dejan pasar tiempo y el cuadro de salud se complica.

MADRE DE FAMILIA EN RIESGO: PIDE APOYO PARA SU TRASLADO A LIMA

Otro caso que llama a la preocupación es el de una madre de familia que también está en cuidados intensivos por el dengue y su familia solicita trasladarla a Lima, para ello se busca el apoyo de diputados para que el traslado sea por vía aérea, ya que es imposible hacerlo por ambulancia.

En el hospital se ha informado que hay camas disponibles, pero hay situaciones que requieren más atención como el caso anterior.

La joven madre ingresó al hospital con 34 semanas de gestación donde le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia por su situación de salud con dengue. Afortunadamente, el bebé se encuentra en buen estado de salud, pero la madre se encuentra en estado crítico, pues sus pulmones se han llenado de agua.

Esta situación está afectando sus órganos como corazón, hígado y riñones, por ello necesitan su traslado urgente a Lima al hospital Loayza por vía aérea, para ello sus familiares piden apoyo a las autoridades del gobierno central su apoyo para trasladarla por helicóptero.