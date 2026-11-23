El último domingo 22 de noviembre se registró la última réplica de 3.5 en Junín, con una profundidad de 145 kilómetros, donde no se han reportado mayores daños.

El último viernes 20 de noviembre se registró un fuerte movimiento de 6.7 en Junín, donde el COEN ha reportado 13 heridos en las provincias de Tarma, Pichanaqui y Chanchamayo. Las viviendas dañadas son 105, los inmuebles declarados inhabitables suman 22 y las instituciones educativas afectadas son dos.

El COEN ha desplegado un equipo de avanzada en la zona de emergencia para socorrer a los damnificados. Se ha logrado iniciar el proceso de empadronamiento para los afectados para intensificar la distribución de ayuda humanitaria.

PIDEN PRIORIZAR PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

Los movimientos símicos también han afectado a la provincia de Chupacas, la cual está más cercana a Huancayo, capital de la región. En julio se reportó un fuerte sismo de 5.1 cuyo epicentro fue la localidad de Chongos Bajo. La población exige que se dé prioridad al proceso de recuperación y reconstrucción, que aún no ha tenido avances significativos en la región.