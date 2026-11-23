El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó operativos en centros juveniles a nivel nacional para reforzar el orden y la seguridad, incautando objetos punzocortantes, cigarrillos de cannabis y bolsas con presuntos estupefacientes.

Durante el operativo múltiple, las autoridades revisaron colchones, sábanas, casilleros y hasta el interior de una Biblia en los ambientes de los centros juveniles a nivel nacional para detectar artículos no permitidos.

La acción se ejecutó de manera conjunta entre el Pronacej, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y los agentes de seguridad de la entidad, como parte de las medidas orientadas a garantizar el orden y la seguridad interna.

Hallazgos, fiscalización y control de accesos

En el balance de la requisa, se incautaron dos objetos punzocortantes, dos cigarros de cannabis y varias bolsas azules que contendrían más estupefacientes, mientras se reportó que ya no se hallan artículos de alta peligrosidad ni objetos completamente prohibidos tras la constancia de estos operativos.

Las autoridades fiscalizaron los elementos decomisados para asegurar el cumplimiento de las normas y retomar el control en estos recintos, en paralelo a la intervención de los agentes de seguridad del Pronacej, encabezado por su director ejecutivo, Luis Alberto Vega Marroquín, que impidieron el ingreso de sustancias ilícitas ocultas en envases de comida.