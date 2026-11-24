¡Tumbes en alerta! Ante la llegada inminente del fenómeno El Niño al Perú, los estragos de este evento climático ya se vienen sintiendo en el país, especialmente en las regiones que se localizan en el norte del territorio nacional.

La playa Zorritos, para esta temporada, debería recibir decenas de veraneantes, pero, debido a los oleajes anómalos de fuerte intensidad que se suscitan en la provincia, empresarios hoteleros han tenido que cerrar sus negocios debido a los daños que se están registrando.

¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES?

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y constató que las infraestructuras de predios construidos en los alrededores del balneario han sufrido los estragos de los oleajes. Sin embargo, la ausencia de las autoridades ha llamado la atención de vecinos y propietarios.

Estos episodios de alta marea no se han registrado hoy, sino que llevan suscitándose desde la semana pasada, por lo que las personas se sienten abandonadas por parte de Defensa Civil de la Municipalidad de Contralmirante Villar y Marina de Guerra.

OLEAJES NO SOLO GENERAN DAÑOS EN TUMBES

Tumbes no es la única región que se ha visto afectada por este evento climático. En Pisco, los pobladores se encuentran preocupados debido a que los oleajes anómalos han causado inundaciones en el boulevard El Chaco, punto que es visitado frecuentemente por turistas.