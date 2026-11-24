Los casos con dengue siguen aumentando en la región de Áncash y la tasa de vacunación es baja, sin embargo, el Gobierno central ha destinado más de 31 millones para la atención de esta enfermedad, incluso para el traslado a Lima en helicópteros; sin embargo, el dinero no podría utilizarse.

Según información del director Marcelo Napán del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, no se puede utilizar este dinero porque no hay cómo comprar las vacunas y las pruebas, además, no hay camas disponibles en Lima para los traslados. Explicó que no se realizaban gestiones porque no hay cómo realizar los desembolsos.

VACUNACIÓN EN ÁNCASH SOLO LLEGA AL 20 %

Sumado a lo anterior, no hay una vacunación constante en Áncash, solo se ha realizado un 20 %. Tampoco están disponible las vacunas en postas ni en hospitales de primer nivel, por ello se solicita abastecimiento por parte del Gobierno central.

Hay una preocupación especial de la dirección del Hospital Regional en torno a las pruebas que demoran hasta 5 días para dar resultados, pues en los meses de enero y febrero podrían quedar desabastecidos, según el director Miguel Napa.

JOVEN MADRE EN CUIDADOS INTENSIVOS PODRÍA VIAJAR HOY A LIMA

Ayer se expuso el caso de una joven madre que había pasado por cesárea para salvar a su bebé del dengue, pero que ahora está en cuidados intensivos. Aunque había presupuesto para trasladarla en helicóptero y la autorización, no se tenía disponible una cama UCI en Lima para recibirla.

Gracias a la presión mediática, algunos senadores y diputados han intervenido para que la joven madre sea trasladada hoy mismo por vía terrestre. Cabe destacar que este caso y el de un hombre de 40 años son los más complejos.