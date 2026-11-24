El presidente del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque, Manuel Azabache, denunció que se transfirieron S/1 489 943 de las cuentas asignadas al nosocomio hacia la sede central del Gobierno Regional para destinarlos a gastos vinculados con la visita del papa León XIV.

De acuerdo con el dirigente médico, las partidas comprendieron gastos de S/723 343 para organización de eventos, S/272 000 destinado para vestuario y accesorios y S/220 000 para servicios directos.

Este hecho generó cuestionamientos porque el establecimiento tiene deficiencias como techos propensos a colapsar ante lluvias intensas y el fenómeno El Niño, espacios reducidos para la atención y equipos de rayos X inoperativos que obligan a los pacientes a recurrir a servicios particulares.

Crítica al criterio regional y denuncia ante la Contraloría

Azabache expresó su extrañeza debido a que el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, es médico de carrera, por lo que consideró que debía primar un criterio más empático y acorde con las necesidades sanitarias, frente a riesgos como el dengue y eventuales inundaciones que podrían afectar los servicios del hospital.

El cuerpo médico presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para solicitar explicaciones formales y determinar responsabilidades tanto del Gobierno Regional como de la dirección del hospital, mientras se espera los pronunciamientos de las autoridades aludidas.