Una mujer de alrededor de 40 años fue atacada dentro de un penal en Juliaca, Puno. Según información de la policía, esto ocurrió durante el día cuando la mujer intentaba visitar a un interno, ya en el recinto, el sujeto la atacó con un arma blanca, un cuchillo artesanal que habría sido elaborado al interior del centro penitenciario.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó este hecho a la Policía Nacional para esclarecer la situación. Al llegar, identificaron al responsable como Elvis Johan Machaca de 40 años de edad, que fue intervenido y llevado a la comisaría para determinar las causas del hecho.

FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

En tanto, la mujer agraviada fue identificada como Norma Apaza, también de 40 años de edad. Por su grave situación de salud tras el ataque fue derivada de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca para su atención médica.

Este hecho fue reportado a la fiscalía penal de turno a cargo del fiscal Pedro Barrantes quien investiga el caso por el presunto delito contra la vida y el cuerpo en su modalidad de lesiones graves. Según testigos e información recabada por la policía, el interno habría discutido con la mujer minutos antes de que se produjera este ataque.