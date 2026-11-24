Los oleajes anómalos que se viene registrando en varios puntos del país, esta vez han afectado la ciudad de Pisco, provocando el colapso de tribunas y partes de una losa deportiva en el borde costero de Pisco Playa.

A raíz del mar embravecido y los riesgos mar adentro, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre del puerto y de las caletas como medida preventiva, mientras se restringe el acercamiento a las orillas peligrosas pese a que algunas personas acuden a la zona para trotar o caminar.

Impacto en litoral y rebose en la madrugada

La fuerza del mar golpea todo el litoral de Pisco, incluidos los sectores de Pisco Playa, playa San Andrés, El Chaco, Paracas, Lagunilla, Laguna Grande y Rancherías dentro de la reserva, con mayor incidencia en las playas abiertas.

Cabe resaltar, que durante la madrugada, el rebose del agua inundó la zona, arrastró piedras y afectó la estructura del borde costero en medio de la continuidad de los oleajes anómalos registrados en la mañana.