Un mototaxista embistió a dos delincuentes, luego de que le arrebataran la mochila a una joven en un grifo del distrito de Chepén, en la región La Libertad. Las cámaras de seguridad registraron cuando la víctima se estacionó en un grifo y de pronto aparecen dos sujetos a bordo de una moto.

Uno de ellos desciende y le arrancha su bolso, mientras su cómplice lo esperaba a pocos metros del lugar. Cuando ambos intentaban escapar, el chofer del mototaxi apareció en la escena, aceleró su vehículo y los embistió.

Uno de los ladrones cayó al pavimento y se levantó rápidamente, pero el mototaxista descendió de su unidad vehicular para correr detrás de los dos implicados.

NO REGISTRAN DENUNCIA POR ROBO

Pese a los esfuerzos del conductor, los dos delincuentes consiguieron escapar llevando la mochila de la víctima. A pesar de que el hecho se produjo en un grifo de la localidad, las autoridades policiales indicaron que no se registró un reporte oficial sobre la sustracción de la mochila.