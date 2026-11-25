Tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fallecieron y uno resultó herido luego de que la camioneta policial en la que se desplazaban cayera a un abismo de aproximadamente 100 metros en la carretera Imperial-Churcampa, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 3:00 a. m., a la altura del centro poblado de Pamury, en el distrito de Acraquia. Según la información preliminar, la unidad pertenecía a la comisaría de Tincaypuncu y se dirigía desde Pampas hacia Huancayo para abastecerse de combustible.

IDENTIFICAN A LOS TRES POLICÍA FALLECIDOS

Las víctimas fueron identificadas como los suboficiales Víctor Mercedes Alcántara, Luis Alejandro Ordaya y Michael Salazar, quienes perdieron la vida tras la caída de la camioneta policial al precipicio.

Asimismo, el efectivo Renan Ramos sobrevivió al siniestro y fue evacuado al hospital de Pampas para posteriormente, ser trasladado a la clínica Revagliati, en la ciudad de Huancayo.

FISCALÍA INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal Corporativa, mientras que la Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes. Asimismo, el Ministerio del Interior confirmó el fallecimiento de los tres suboficiales y expresó sus condolencias a los familiares.