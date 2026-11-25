Cuatro jóvenes fueron rescatados tras quedar a la deriva mar adentro luego de que las corrientes marinas arrastraran el bote inflable en el que se encontraban en playa Hermosa, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, durante el último fin de semana.

Las cuatro personas habrían ingresado voluntariamente al mar debido a las temperaturas elevadas de entre 32 °C y 36 °C en el sur del país, y la operación de emergencia para ponerlas a salvo se extendió por una hora.

Alerta por oleajes anómalos y prevención a veraneantes

El hecho se registró en un contexto de alerta por oleajes anómalos en el litoral peruano y de movimientos sísmicos reportados en la región Ica y a nivel nacional, escenarios que han motivado advertencias de las autoridades sobre los riesgos en el mar.

Tanto la Policía Nacional del Perú como las autoridades locales y marítimas en Marcona mantienen la vigilancia y realizan labores informativas dirigidas a los veraneantes para evitar que ingresen al mar mientras persistan las condiciones peligrosas en la costa.