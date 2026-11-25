Debido a los oleajes anómalos que iniciaron el último lunes el muelle de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, terminó con severos daños, donde quedaron restos de madera y fierros totalmente expuestos.

El impacto del mar también alcanzó a los puestos ubicados en los alrededores del balneario, incluidos negocios de cremoladas y locales de artesanos, dejando estructuras dañadas o cerradas, una caída en la afluencia turística y el perjuicio económico de una artesana que perdió las estructuras de su puesto y su sustento diario.

Hasta el momento no se ha anunciado una medida de reconstrucción para esta infraestructura turística, que ya llevaba dos años cerrada por deterioro y había sufrido el colapso de su extremo final el año pasado.

Cierre del puerto de Salaverry y bañistas pese a la alerta

A causa de las condiciones marítimas adversas, la Marina de Guerra del Perú dispuso el cierre del puerto de Salaverry, dentro de una franja costera de la provincia de Trujillo que también incluye balnearios como Las Delicias, en Moche, y donde el aviso de oleajes anómalos se mantendrá vigente hasta el viernes.

Pese a que el balneario de Huanchaco permanece con bandera roja ante el riesgo de las olas y la persistencia del fenómeno, se observó a bañistas, entre ellos cuatro personas que ingresaron con un perro, adentrándose en el mar con el agua a la altura de las rodillas y la cintura.