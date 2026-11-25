La población realizó una denuncia que llegó a oídos del senador Jorge Velásquez de Fuerza Popular, debido a que la falta de refrigeración en la morgue de Pucallpa está afectando a los ciudadanos.

SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Según información local, al construir la morgue no se instaló el sistema eléctrico para el sistema de refrigeración. Hay energía eléctrica para el alumbrado público y el trabajo de las oficinas, pero no para los equipos de refrigeración.

Esta situación genera que los malos olores, producto de la descomposición de los cuerpos, llegue a la población que exige una pronta solución. Debido a esta situación el senador Velásquez y el contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, llegaron al lugar y observaron que los equipos de conservación estaban fuera de servicio.

PIDEN PRESUPUESTO A MINISTERIO PÚBLICO

Contraloría informó que se hará un informe al Ministerio Público, dirigido al fiscal de la Nación, para que se resuelva esta situación lo antes posible. Ahora el fiscal de la Nación deberá otorgar un presupuesto para que se instale la energía eléctrica para la morgue de Pucallpa.