La caída de inmensas rocas en el sector Unión Bellavista, en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí, ha puesto en riesgo a los 918 estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa Walter Peñaloza Ramella, tras registrarse un derrumbe hace más de una semana, un episodio similar ocurrido en 2022 y se sumó a otros desprendimientos cerca de aulas, escaleras y patios.

De acuerdo con los padres de familia, las lluvias, la humedad y los movimientos sísmicos recientes han debilitado la ladera y los accesos sin que cuenten con mallas de contención suficientes, lo que ha llevado a que varios escolares opten por clases virtuales pese a las limitaciones de conectividad.

Además del riesgo por desprendimientos y estructuras de drywall y triplay dañadas por las precipitaciones, los padres reportaron aulas con rajaduras y peligro de colapso o desprendimiento, entre ellas salones de inicial de 3 y 5 años y ambientes de secundaria con filtraciones.

Falta de servicios y riesgos de salud

Los padres señalaron que la falta de título de propiedad ha trabado la habilitación de servicios básicos y que los pedidos dirigidos a la UGEL 15, incluido un informe sobre las aulas presentado hace dos años, y a la Municipalidad de San Antonio no han derivado en obras inmediatas, más allá de coordinaciones preliminares tras el último derrumbe.



Cabe resaltar, que esta no es la única problemática que denuncian y que afectan a los escolares, ya indican que ante la falta de desagües, el uso de silos y agua almacenada en tanques o pozos ha provocado casos de dengue.