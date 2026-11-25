El día de ayer, martes 24 de noviembre, la ciudad de Juliaca, Puno, soportó una fuerte lluvia acompañada de granizada que inundó diversas calles, avenidas y viviendas, impidiendo que los ciudadanos transiten por la calle y que se genere tráfico vehicular por alrededor de una hora.

Varias calles y jirones en la ciudad han terminado con aniegos y agua empozada, afortunadamente, no se reportaron fuertes daños a las viviendas. Los jirones Moquegua y Lima, que estaban en pleno proceso de pavimentación, quedaron inundados.

Esta situación vuelve a poner en agenda la necesidad de mejorar el sistema de drenaje en la ciudad, por las deficiencias y falta de limpieza en los canales de evacuación pluvial y desagües, lo que genera aniegos e inundaciones que se repiten cada año durante época de lluvias.

SE ESTIMA QUE FUERTES LLUVIAS CONTINUARÁN

Cabe destacar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en los próximos días las precipitaciones continuarán acompañadas de posibles tormentas eléctricas y granizadas.