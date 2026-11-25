Vecinos del distrito de Morales, en la provincia de San Martín, en Tarapoto, permanecen unas dos semanas sin suministro de agua potable por tubería y deben sacar baldes y recipientes a la vía pública para obtener el recurso hídrico.

Hasta esta zona llegan camiones cisterna para poder abastecerlos, situación que afecta actividades domésticas básicas como el aseo, la limpieza y la preparación de alimentos para niños y adultos mayores.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín (EMAPA San Martín S.A.), su personal operativo desplegó de forma simultánea dos camiones cisterna para repartir agua apta para el consumo humano en favor de cerca de 200 familias de la Asociación de Vivienda Óscar Waldemar Tello Torres.

Estiaje en Cachiyacu y reclamo de vecinos

La entidad prestadora precisó que la medida integra su plan de contingencia ante la reducción del caudal en la fuente de captación Cachiyacu ocasionada por el estiaje, e indicó que, junto con las unidades móviles, mantiene el abastecimiento diario de un tanque cisterna de 10 m³ ubicado en la asociación.

Asimismo, EMAPA San Martín señaló que continuará con el cronograma de distribución interdiaria acordado con la junta directiva y supervisado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) mientras realiza evaluaciones hidráulicas en la línea de conducción para reponer gradualmente el servicio por red, en tanto los residentes exigen una solución definitiva.