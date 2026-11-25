El día de ayer, martes 24 de noviembre, se reportó una fuerte granizada en la provincia de Cangallo, en Ayacucho, dejando calles cubiertas de hielo y afectando algunas viviendas, según las imágenes difundidas.

El fenómeno duró entre 30 y 40 minutos y afectó zonas como María Parado de Bellido (Pomabamba) y Los Morochucos (Pampa Cangallo), donde la intensa precipitación generó preocupación entre los vecinos.

SE ESPERAN PÉRDIDAS DEL 70 %

En el campo, muchos productores sufren calor incesante con pocas lluvias, pero ahora con la granizada y nevada se espera pérdidas de alrededor del 70 %, aunque aún no hay un reporte oficial de la Dirección Regional de Agricultura.

Las lluvias obligaron a los transeúntes a cubrirse y a los negocios a cerrar, mientras en el campo, la helada ha afectado los cultivos. Los pobladores solicitan la intervención de las autoridades para evaluar los daños y atender a las familias afectadas.