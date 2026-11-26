El fuerte oleaje en el litoral peruano sigue afectando varios puntos del país. En el balneario Las Delicias, ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, el oleaje anómalo ha convertido el sector en un gran lodazal.

La avenida principal de este balneario, La Marina, se encuentra con agua empozada y la tierra ha invadido todo, además, el mar se habría llevado parte de la infraestructura de algunos puestos, por lo que los comerciantes han preferido no abrir sus negocios.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

Se trata de una zona con gran afluencia por parte de los ciudadanos trujillanos, pero por el fuerte oleaje ahora luce vacío, lo que afecta el turismo. La población pide a las autoridades que se limpie esta zona y que se realicen medidas inmediatas para evitar el ingreso de las olas, pues ya afectan casas y locales cercanos.

En tanto, las autoridades han pedido a la población es que no abran sus puestos de venta en el balneario y que no ingresen al mar ya que, en Huanchaco, pese a las banderas rojas, muchas personas continuaban entrando ignorando la alerta de las autoridades.