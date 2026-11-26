Las intensas lluvias continúan afectando a la región Piura y han generado graves consecuencias en distintas localidades. En Tambogrande, aproximadamente mil viviendas quedaron destruidas y alrededor de 2.000 personas resultaron damnificadas.

Asimismo, las precipitaciones registradas durante la madrugada del último día comenzaron alrededor de la medianoche y se prolongaron hasta las cinco de la mañana. Esta situación también genera problemas por las altas temperaturas y la radiación solar.

Además, en Chulucanas, donde las lluvias han activado quebradas que dejan aislados a distritos y caseríos. Ante la falta de vías de comunicación, los pobladores se ven obligados a cruzar las corrientes de agua en vehículos..

DANMIFICADOS ESPERAN AYUDA

La situación en Tambogrande, pese a que el Ejército Peruano ha enviado algunas motobombas para retirar el agua acumulada en las viviendas. Sin embargo, los propios afectados deben buscar alternativas para evacuar las inundaciones, que incluso se mezclan con aguas servidas y de desagüe.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ha enviado maquinaria, carpas y espacios destinados a brindar refugio y alimentación. No obstante, estos recursos no alcanzan para atender a la cantidad de damnificados.

DENGUE Y RIESGO DE DESBORDE DE RÍO

Por otro lado, hasta el día anterior solo había dos camas UCI disponibles, mientras que la mayoría de las unidades de cuidados intensivos ya se encontraban colapsadas. Esta situación persiste pese a la aplicación de aproximadamente 45.000 dosis de vacunas contra la enfermedad.