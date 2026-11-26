Desde inicios de esta semana se ha reportado oleaje anómalo en el litoral peruano. Una de las zonas más afectadas es la provincia de Pisco, en la región de Ica, donde el golpe de las olas ha provocado inundaciones en zonas costeras, cierre de puertos y la paralización de actividades turísticas y pesqueras.

En el balneario de El Chaco de Paracas, ya son siete días que el fuerte oleaje azota las costas y termina inundando las zonas comerciales, por ello se han colocado costales de arena para proteger el malecón. En un recorrido de la playa del Chaco, se observa gran cantidad de algas que el mar ha arrastrado hasta el litoral.

TURISMO AFECTADO POR CIERRES

Por otro lado, la capitanía de puerto ha informado que continua el cierre de caletas, no hay autorización para la salida turística a las islas Ballestas, lo que afecta el turismo. De la misma manera, las embarcaciones y deslizadores están ancladas por precaución.

La situación en Paracas también se ha presentado en la zona de Ranchería, Laguna Grande y Lagunillas donde el agua ha ingresado a las viviendas.

OLEAJE ANÓMALO EN SAN ANDRÉS

En otro punto de Pisco, el distrito de San Andrés, la avenida Genaro Medrano luce anegada por el fuerte oleaje en la zona, el avance del mar ha hecho que el agua dañe su infraestructura. Algunos han colocado sacos de arena en un intento para proteger la pista.

En tanto, los pescadores aseguran que el mar está muy movido, y temen que sus botes se dañen, por eso están paralizados y esperan información de las autoridades para continuar su faena diaria. Un pescador artesanal explicó que con "El Niño" los peces están muy al fondo, entonces los pescadores no salen porque a veces no pescan nada y eso sumado al incremento de la gasolina les perjudica: “estamos esperando qué va a pasar”.

Cabe destacar que, según capitanía de puerto, esta situación va a alcanzar su pico más alto el día viernes 27.