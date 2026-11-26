En las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar se reportó fuertes precipitaciones desde la noche de ayer que anegaron las calles, avenidas, instituciones y viviendas. Debido a esta situación, en varias instituciones las paredes han colapsado; además, vientos huracanados acompañaron las lluvias y generaron que el agua inunde varias viviendas.

Aun no se ha dado un reporte oficial de los daños; pero el personal de Defensa Civil de diversas municipalidades y el COER se han desplegado en varios puntos afectados para realizar la evaluación.

FUERTE OLEAJE AFECTA INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN ZORRITOS

En tanto, en el distrito de Zorritos, un equipo de Panamericana Televisión observó que el fuerte oleaje registrado la última semana está erosionando aún más la infraestructura de los locales hoteleros en este balneario, algunos que cuentan con más de 40 años en el lugar.

Las cámaras mostraron como un hotel quedó con los suelos y techo prácticamente destruidos. Algunos electrodomésticos terminaron expuestos y ahora están inutilizables. Pese a las multas de la Marina de Guerra, el propietario ha colocado grandes piedras para intentar detener el golpe de las olas.

Lamentablemente, la falta de apoyo de las autoridades está generando que los propietarios hoteleros queden desprotegidos ante la inclemencia del mar.