Tras los intensos oleajes anómalos registrados en la costa peruana, el balneario de Colán, en la región Piura, no ha sido ajeno a este fenómeno, que ha despertado la preocupación de los habitantes de la zona.

Asimismo, según información de la Marina de Guerra del Perú, las olas alcanzaron una altura de dos metros y llegaron hasta las terrazas y los negocios de los vecinos de la zona.

OLEAJES DESTRUYEN CASAS

La fuerza de las olas provocó daños en algunas viviendas, al destruir parte de su infraestructura y despertar la preocupación de los habitantes.

Además, la intensidad del oleaje hizo que el agua llegara hasta la tercera cuadra, ingresara a las viviendas y causara inundaciones, perjudicando diversos artefactos eléctricos que los vecinos tenían en sus casas.

PESACORES SE HAN VISTO AFECTADOS

Por otro lado, los oleajes también han perjudicado a los pescadores de la zona, ya que sus embarcaciones no han podido salir a realizar sus labores habituales. Además, algunas de sus lanchas también se han visto afectadas, pues la fuerza de las olas las ha destruido.