En los últimos días se ha registrado una serie de oleajes anómalos en distintos puntos de la costa peruana, lo que ha perjudicado a sectores económicos como la pesca y el turismo. Ante esta situación, surge una pregunta. ¿El sector de hidrocarburos también se verá afectado?

Al respecto,, el presidente de la Asociación de plantas de envasadoras de gas, Abel Camasca señaló que, debido a las condiciones del mar peruano, podría verse limitada la distribución de combustibles en diversos puntos de la capital.

“Las condiciones climatológicas ya han comenzado a afectar toda la costa peruana y eso impide el desembarco de productos en Lima. Además, debemos comprender que hemos tenido ocho semanas de alza en el balón de gas. Hace dos semanas ha comenzado a bajar, pero aún no se aplica porque los centros productores e importadores todavía no lo bajan”, declaró.

NO SE HAN REUNIDO CON LAS AUTORIDADES DEL SECTOR

Aunque el panorama podría complicarse en las próximas semanas, el presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas indicó que el gremio aún no se ha reunido con las autoridades del sector para coordinar medidas que mitiguen los efectos de los oleajes anómalos y su posible impacto en la economía de las familias peruanas.

“Las autoridades debieron tomar medidas. No solamente con decretos supremos o resoluciones ministeriales se resolverá el problema (…) Nosotros agrupamos a más de 77 empresas. No hemos sido convocados al Ministerio (de Energía y Minas) ni al Osinergmin para coordinar las medidas efectivas que se tengan para superar este problema”, comentó.

Finalmente, Abel Camasca pidió que el gas licuado de petróleo (GLP) se incorpore al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sin embargo, señaló que el gremio aún no ha recibido una respuesta a su solicitud.