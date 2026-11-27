En el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, el puerto permanece cerrado desde hace más de dos semanas, mientras que las condiciones del mar han obligado a suspender diversas actividades.

Asimismo, el mar ha alcanzado sectores cercanos a la zona comercial, por lo que se ha dispuesto que los negocios no funcionan y que los visitantes no ingresen a este espacio.

Esta situación viene perjudicando la economía de numerosas familias que dependen de la pesca y las actividades comerciales, sin embargo algunos visitantes continúan llegando a la playa con sus familiares e intentan ingresar al mar, a pesar de las advertencias.

CIERRE DEL PUERTO AFECTA A PESCADORES Y COMERCIANTES

El cierre de Tambo de Mora también ha generado cuestionamientos por la falta de medidas para atender las necesidades, asimismo recordó que hace unos días el ministro de Vivienda visitó el sector, donde se abordaron los daños y la situación que atraviesa esta localidad.

Asimismo, se expresó preocupación por la falta de acciones concretas para recuperar la infraestructura afectada, como el muelle, y brindar alternativas a los pescadores artesanales que no pueden desarrollar sus actividades.

REPORTAN ANIMALES MARINOS MUERTOS

Por otro lado, se advirtió la presencia de peces y lobos marinos muertos, asi como aves que buscan alimento en el litoral, además otro problema es la ausencia de pescadores artesanales también habría alterado la disponibilidad de alimento.