Gran preocupación ha causado la activación de la quebrada Juana Ríos, ubicada en el distrito de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo. Este cruce es importante porque conecta el norte con algunos distritos de la sierra.

Su activación ha generado que algunas comunidades queden aisladas, además, también ha generado tráfico interurbano y la interrupción del transporte de camiones y buses interprovinciales.

Para las primeras horas del día se tuvieron que usar cargadores frontales para trasladar a la población que había quedado varada, luego por la noche se prohibió el tránsito de peatones y transporte.

SENAMHI ADVIRTIÓ LLUVIAS

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ya había advertido esta situación con el incremento del calor a inicios de la semana. En promedio, la temperatura osciló entre 30 y 40 grados centígrados, con lo que ya se advertía días de lluvias, además, la entidad estatal estima que las lluvias fuertes continuarán este fin de semana.