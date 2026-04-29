Piero Corvetto: PJ evalúa este jueves pedido de impedimento de salida del país contra exjefe de la ONPE

El Poder Judicial (PJ) informó que este jueves, 30 de abril, evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por la indagación que afronta por los problemas logísticos durante la jornada electoral en Lima.

El Ministerio Público informó que sustentará el pedido desde las 11:00 a.m., a fin de asegurar la permanencia en el país de Corvetto Salinas, investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En el requerimiento presentado ante el Poder Judicial, la Fiscalía alegó que existe un riesgo de fuga, tras el hallazgo de documentos de viaje durante el allanamiento a la vivienda de Piero Corvetto en Miraflores, el pasado viernes 24 de abril.

El documento fiscal detalló que, pese a que el investigado entregó hace unos días sus pasaportes de Perú y de Italia, existe otro documento vigente que le podría permitir su salida, sin ningún inconveniente, del territorio nacional, informa RPP.