Nadeska Widausky siempre en medio de la polémica: Bélgica pide su extradición por graves delitos

Su reciente detención por la Interpol trajo nuevamente al primer plano el nombre de Nadeska Widausky; es acusada de presuntamente estar vinculada a la explotación sexual, proxenetismo, trata de personas y robo utilizando la violencia, según las autoridades de Bélgica.

Los especialistas indican que las acusaciones son muy graves y podría ser condenada de 15 a 25 años de prisión. Tras ser detenida, la modelo rechazó las acusaciones y aseguró que son falsas, que son promovidas por personas que buscan hacerle daño por temas personales.

La modelo, que acostumbra a mostrar una vida llena de lujos en redes sociales, siempre ha estado en medio de la polémica; su nombre en los últimos años estuvo más en las páginas policiales que en las de espectáculos por lamentables acontecimientos donde incluso hubo muertos.

HECHOS DE VIOLENCIA

En abril de 2015 mataron a Antonio Saucedo; balearon el taxi donde viajaba; estaba acompañado de dos jóvenes, una de ellas Widausky. En marzo de 2017 murió acribillado Luis Moreno, conocido como 'Chato Edu' o 'Nene Malo', quien sería conocido de la modelo.

Finalmente, sicarios dispararon a una vecina de la Quinta Cavenago, en Barrios Altos, donde vive la Widausky. Habría sido un error pues el objetivo sería la modelo, sindicada como testigo en la muerte de Saucedo, vinculado con el atentado al auto de Gerald Oropeza.