Junta Nacional de Justicia y CAL enfrentados: ¿qué originó la controversia?

En los últimos días ha surgido una disputa entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) debido a una serie de diferencias. En medio de este contexto, el abogado penalista Wilber Medina explicó los problemas que existirían entre ambas instituciones.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Medina comparó las funciones de la JNJ y el CAL y precisó que existen importantes diferencias entre ambas entidades. Además, sostuvo que los colegios profesionales no deberían involucrarse en asuntos que excedan las competencias que les corresponden.

“Hay acciones iniciadas para decirles a los señores de la Junta que son incompetentes para evaluar deontológicamente el trabajo de los funcionarios públicos. El Colegio de Abogados solo debe velar por el buen desempeño deontológico de los miembros agremiados que ejercen la defensa privada y no pública”, comentó.

CONCURSO PARA DESIGNAR NUEVOS JUECES EN LA JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) extendió los plazos de los concursos para la selección y nombramiento de jueces correspondientes a las convocatorias N.° 002, 003, 004 y 005-2026-SN/JNJ. La ampliación tiene como objetivo incrementar la participación de postulantes. El nuevo cronograma fue publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura mediante la Resolución N.° 510-2026-JNJ.