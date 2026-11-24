En diálogo con Buenos Días Perú, el juez supremo titular César Augusto Proaño advirtió que la Corte Suprema del Perú enfrenta casi 100 mil procesos judiciales, una situación que impide cumplir su misión institucional.

De acuerdo al magistrado, aunque la Ley Orgánica contempla solo tres salas supremas permanentes (penal, civil y constitucional), operan siete salas supremas transitorias adicionales por la alta carga procesal, y precisó que solo dos salas programaron 21 mil causas el año pasado y registraron 10 500 ingresos más hasta septiembre.

Provisionalidad judicial y reforma del recurso de casación

Proaño señaló que la Corte Suprema cuenta con 41 jueces supremos provisionales, jueces superiores designados por la presidencia del Poder Judicial para cubrir las salas transitorias y la carga procesal, que también ocurre en cortes superiores y juzgados especializados y afecta la predictibilidad.

A criterio del juez supremo, la sobrecarga y la provisionalidad pueden abordarse mediante una reforma del diseño del recurso de casación, un presupuesto atendible y proyectos de ley con iniciativa del Poder Judicial ante el Congreso.

Filtro de relevancia, transparencia y elecciones

El magistrado citó como referencia el mecanismo de filtro de relevancia aprobado en tres semanas en Brasil, que redujo el volumen de causas del tribunal superior de entre 500 mil y 700 mil a un rango estimado de 100 mil a 150 mil, como una alternativa viable para el diálogo con el Legislativo.

De cara a la presentación de propuestas de los candidatos a la Corte Suprema, la transmisión nacional del lunes y la elección del nuevo presidente del Poder Judicial prevista para el jueves, en el marco de los comicios judiciales del 3 de diciembre, Proaño sostuvo que la institución debe transparentar sus problemas y fijar metas medibles a corto plazo para garantizar el derecho ciudadano a una buena administración de justicia.