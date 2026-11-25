Luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) separara a tres funcionarios por fallas en los grilletes electrónicos, Manuel Barrezueta, especialista en estos dispositivos, explicó el funcionamiento de los equipos utilizados para monitorear a las personas sometidas a vigilancia electrónica.

En entrevista con Buenos Días Perú, Barrezueta indicó que los propios reos deben cumplir determinados requisitos para acceder a este beneficio. Además, enfatizó que los grilletes cuentan con diferentes tipos de tecnología, por lo que las autoridades deben permanecer atentas a las alertas que puedan generar.

“El grillete electrónico es un beneficio penitenciario y no un derecho. Como todo beneficio, se otorga y se restringe. Dependiendo de la tecnología del grillete que se adquiera o alquile, tiene diferentes niveles de alerta, pero todos cumplen con el principio de generar las alertas de batería o cercanía; es totalmente inteligente y preventivo”, comentó.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LOS GRILLETES ELECTRÓNICOS?

Al ser consultado sobre quiénes pueden acceder a los grilletes electrónicos, Manuel Barrezueta aseguró que existe una norma que establece los requisitos que deben cumplir los reos para acceder a este beneficio. “Está determinado para personas de baja peligrosidad. El Poder Judicial y los jueces son los encargados de decidir quiénes acceden a los grilletes”.