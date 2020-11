'Otakus', 'tiktokers' y 'armys': ¿cuál fue el rol de estos jóvenes en las protestas?

Los jóvenes están cambiando el país. El psicólogo social, Jorge Yamamoto, analizó en Buenos Días Perú el importantísimo rol de la juventud y de grupos sociales como los 'otakus', 'tiktokers' o 'armys' en las protestas que hicieron retroceder al gobierno de Manuel Merino.

El especialista consideró que nuestros jóvenes han buscado "expresar de manera más enérgica" el hartazgo y la percepción de "putrefacción" hacia la clase política. No obstante, la situación llega tras un largo periodo de apatía, siendo este episodio la gota que colmó el vaso.

Yamamoto señaló que este tipo de fenómeno también se da entre una juventud que ya no se dedica solo a sobrevivir, por lo que comienza a prestar cada vez más atención por estos temas. De otro lado, está la preponderancia de las nuevas redes sociales como Instagram o TikTok.

INTELIGENCIA COLECTIVA

"Hay un mecanismo semejante al de las abejas. La abeja no es un individuo aislado, sino un macroorganismo donde la inteligencia funciona como un todo: salen las abejas a explorar y van recabando información que distribuyen en grupos. Esos grupos salen a atacar, defender o traer recursos".

De la misma forma, explicó, los primeros grupos en movilizarse comenzaron transmitiendo con sus móviles y esa información fue siendo filtrada a través de los 'likes' y las republicaciones, un filtro que logró colocarse "tres pasos adelante" incluso de la prensa.

Yamamoto consideró que ante este enorme logro de la juventud, corresponde ahora darle una estrategia, esperanza, "menos floro y más acciones", para que sigan siendo el motor canalizado y no un impulso con poca experiencia que puede caer en medidas radicales.

NO MÁS MENTIRAS

"Más allá del fútbol el Perú se ha podido unir y organizar, y esto es extraordinario. Además han estado por encima de la manipulación que se quiso hacer. Los políticos deben entender que ya a los jóvenes no se les puede mentir".

"Es muy ingenuo por no decir grotesco, que no se les escuche y se les trate como tontos. Es la época del político transparente y el reto de Francisco Sagasti". Tiene que demostrarle a los jóvenes que no es otro político "florero".

"Los jóvenes quieren eliminar a todos los congresistas y reiniciar por completo el sistema, lo cual también es peligroso", advirtió.