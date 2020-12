Forsyth a Sagasti: “¿dónde está la estabilidad que prometieron?… el país está de cabeza”

El precandidato presidencial por Restauración Nacional, George Forsyth, envió un video por redes sociales donde pide al gobierno de Sagasti gobernar el país que “está de cabeza”, según calificó.

“No veo esa tranquilidad que nos prometieron. Al Gabinete del señor presidente ya le dieron la confianza y le pido que, por favor, no le tiemble la mano para gobernar. Ya van dos semanas, tenemos un muerto y el país está de cabeza”, dijo Forsyth.

Propuso que las empresas que cometan abusos en desmedro de sus trabajadores no tengan beneficios tributarios. “Ninguna empresa que siga contratando a los services, que mantenga al trabajador informal, no cumpla con los derechos laborales, no tenga beneficios tributarios”, indicó.