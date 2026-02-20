Presidente Balcázar: "Nosotros vamos a buscar consenso y poder trabajar, no tengo mucho tiempo"

El presidente interino José Balcázar, precisó que durante su gestión se priorizarán temas puntuales, entre ellos, elecciones transparentes, estabilidad económica y lucha contra la criminalidad. Asimismo, descartó un indulto para Pedro Castillo y que personas con ideologías izquierdistas se instalen en Palacio de Gobierno.

“El asunto aquí es (…) darle tranquilidad al país para que las elecciones sean de las más limpias, para que todo el país recupere su verdadero sentido democrático, una estabilidad adecuada, un régimen económico que siga marchando por sus propios cauces, trabajar con el Banco Central de Reserva ver el problema de la seguridad del país”, dijo.

“No tenemos mucho tiempo, no estamos pensando en ningún tipo de indultos (para el expresidente Pedro Castillo), como se dijo ayer, por ejemplo. No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno, eso ya no existe, esos conceptos de izquierda quedaron en el siglo XVIII”, manifestó categórico el jefe de Estado Interino.

MINISTRA DE ECONOMÍA

Respecto de la continuidad de los ministros de Estado, Balcázar Zelada manifestó que tendrá que evaluar si es que “alguno merece quedarse” en su puesto. En específico, se refirió a la situación de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, con quien dijo se reunirá en breve para conocer directamente sus puntos de vista sobre la materia.

“Voy a tener que evaluarlos a los señores ministros y si alguno que merece quedarse, los invitaremos para que continúen. En el caso de la ministra de Economía, vamos a conversar con ella, cuáles son sus puntos de vista y sobre esa marcha nosotros vamos a buscar un consenso y poder trabajar, como le digo no tengo mucho tiempo para estar haciendo ensayos de cambios de Gabinete”, finalizó.

DIÁLOGO CON BANCADAS

Por otro lado, de acuerdo con un enlace en vivo con 24 Horas Mediodía, el presidente interino José Balcázar se reunió con los 14 congresistas de su bancada 'Perú Libre'. "Agenda del Perú, de las necesidades que tenemos en salud, educación (...) ahorita es la seguridad sobre todo", dijo la parlamentaria Elizabeth Taipe, sobre la ronda de diálogo que sostuvieron en grupo.

Asimismo, agregó que Perú Libre todavía no ha dado una sugerencia sobre quién podría ser el Presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Ernesto Álvarez. Por otro lado, señaló que ningún congresista de la bancada estaría interesado en ocupar un puesto ministerial.

PODER JUDICIAL CITA A AUDIENCIA EN FUERO CIVIL AL PDTE. BALCÁZAR

Luego de transcurridas 48 horas desde que José María Balcázar asumió el cargo de presidente de la República, el Poder Judicial ha citado al nuevo mandatario a una audiencia en el fuero civil para el 16 de junio de este año.

De acuerdo con un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque lo convocó para que declare por los presuntos cargos de apropiación ilícita que pesan en su contra desde que se desempeñó como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque.