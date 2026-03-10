Debate entre Lizbeth Cueva y Carlos Vela Barba: conoce sus propuestas

Quedan menos de 40 días para las elecciones generales de 2026, en las que los peruanos deberán elegir a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, así como al próximo presidente para los siguientes cinco años.

Previo a los comicios, la candidata de Fuerza y Libertad, Lizbeth Cueva, y el aspirante de Alianza para el Progreso (APP), Carlos Vela Barba, estuvieron frente a frente, donde compartieron sus iniciativas para alcanzar un lugar en el Congreso este año.

INICIATIVAS PARA EL SISTEMA SANITARIO

Al ser consultados sobre el sistema de salud del Perú, Cueva tomó la palabra y aseguró que, entre sus iniciativas, buscará trabajar junto al Parlamento Andino con el propósito de adquirir medicamentos a gran escala en conjunto con otros países de la región.

En respuesta, Vela Barba enfatizó que el problema del poco abastecimiento de medicinas en el país se debe a la gestión. Asimismo, comentó que los desacuerdos que se han producido en el Ministerio de Salud (Minsa) con las entidades involucradas han perjudicado a la población.

Finalmente, Lizbeth Cueva precisó que los integrantes del nuevo Congreso tienen que trabajar para devolverle la confianza a la ciudadanía, mientras que Carlos Vela Barba indicó que los próximos miembros del Legislativo deben ser personas capacitadas.