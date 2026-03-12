Alejandro Muñante y Carlos Mesía debaten sobre el sistema de justicia en Perú

Exactamente en un mes se realizarán las elecciones generales, en las que los peruanos elegirán a los próximos integrantes del Congreso, así como al nuevo presidente de la República. En ese contexto previo a los comicios, los candidatos a la Cámara de Senadores, Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Carlos Mesía (Fuerza Popular), debatieron sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el país.

¿QUÉ OPINARON LOS ASPIRANTES?

Durante su participación en Buenos Días Perú, Mesía aseguró que en los últimos años se ha evidenciado un enfrentamiento entre el Poder Judicial (PJ) y el Congreso. Según indicó, esto se debe a que no se habrían respetado algunas leyes dictadas por el Parlamento, por lo que considera necesaria una reestructuración en las instituciones de justicia.

Por su parte, Muñante sostuvo que algunos miembros del Poder Judicial habrían instrumentalizado la institución con fines políticos. Asimismo, recordó ciertos casos en los que, según afirmó, la entidad habría vulnerado iniciativas destinadas a sancionar a menores de edad involucrados en delitos.

Finalmente, al ser consultados sobre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, quienes lideran la intención de voto de cara a las elecciones de 2026, ni Alejandro Muñante ni Carlos Mesía se animaron a adelantar una posición; no obstante, ambos coincidieron en que será la ciudadanía la que tenga la última palabra en los comicios.